Символы правят миром3
- Анатолий Несмиян
- 31.01.2025, 16:20
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Россию будут использовать, но не более того.
Одной из фантомных болей российского руководства является желание на фоне победы над Украиной провести «новую Ялту» и поделить мир. С победой, правда, пока не очень, да и желающих делить мир с Россией тоже не замечено, но кто же мешает мечтать?
Между тем не так давно состоялись два знаковых события - инаугурация Трампа и открытие форума в Давосе. Совпало или так было задумано - даже неважно. Важно то, что это своего рода знаковое событие для двух антагонистических сил на планете - лево-троцкистской глобалистской повестки в Давосе и антиглобалистской правой повестки Трампа, который уже удостоился именного названия своей даже не идеологии (по факту ее нет), но направления в мировой политике - трампизм.
И что характерно - ни на инаугурации Трампа, ни в Давосе России нет и не предвидится. Ее даже не приглашали.
А вот это очень знаково подчеркивает сегодняшнее место Кремля в мировых раскладах. Никто ничего с ним делить не собирается, с ним даже общаться не хотят, разве что по точечным и вынужденным поводам. Китай, кстати, на инаугурацию Трампа отправил высшего по всем меркам руководителя - заместителя Си Цзиньпина. Сам Си по протоколу прибыть не может, но уважение Трампу оказал максимально возможное. У России нет в Штатах даже посла, чтобы постоять где-то в задних рядах.
Символы правят миром. В данном случае символичность происходящего - дальше уже просто некуда. С этими людьми в Кремле никто ничего и никогда никаких дел иметь не будет. Использовать - да, но не более того.
Анатолий Несмиян, Telegram