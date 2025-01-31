Символы правят миром 3 Анатолий Несмиян

31.01.2025, 16:20

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Анатолий Несмиян

Россию будут использовать, но не более того.

Одной из фантомных болей российского руководства является желание на фоне победы над Украиной провести «новую Ялту» и поделить мир. С победой, правда, пока не очень, да и желающих делить мир с Россией тоже не замечено, но кто же мешает мечтать?

Между тем не так давно состоялись два знаковых события - инаугурация Трампа и открытие форума в Давосе. Совпало или так было задумано - даже неважно. Важно то, что это своего рода знаковое событие для двух антагонистических сил на планете - лево-троцкистской глобалистской повестки в Давосе и антиглобалистской правой повестки Трампа, который уже удостоился именного названия своей даже не идеологии (по факту ее нет), но направления в мировой политике - трампизм.

И что характерно - ни на инаугурации Трампа, ни в Давосе России нет и не предвидится. Ее даже не приглашали.

А вот это очень знаково подчеркивает сегодняшнее место Кремля в мировых раскладах. Никто ничего с ним делить не собирается, с ним даже общаться не хотят, разве что по точечным и вынужденным поводам. Китай, кстати, на инаугурацию Трампа отправил высшего по всем меркам руководителя - заместителя Си Цзиньпина. Сам Си по протоколу прибыть не может, но уважение Трампу оказал максимально возможное. У России нет в Штатах даже посла, чтобы постоять где-то в задних рядах.

Символы правят миром. В данном случае символичность происходящего - дальше уже просто некуда. С этими людьми в Кремле никто ничего и никогда никаких дел иметь не будет. Использовать - да, но не более того.

Анатолий Несмиян, Telegram

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