«Куда можно больше потратить? Это какая-то особая еда?» 7 31.01.2025, 16:30

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Белоруска рассказала, сколько в месяц тратит семья айтишников в Минске.

Блогер под ником Toristashevskaya поделилась в TikTok, что в следующем месяце ее семье, которая состоит из двух взрослых и одного маленького ребенка, понадобится 24 180 рублей. Видео заметил CityDog.

Женщина пояснила, что эту сумму она потратит только на самые необходимые вещи, и добавила: «Самый большой пункт расходов — это лизинг на машину». Лизинг семья айтишников брала на пять лет. Общая сумма составила 30 тысяч долларов.

По словам минчанки, всего за год она с мужем постарается его «загасить», поэтому «кидать на него планируем по три тысячи долларов каждый месяц».

В комментариях под видео многие белорусы решили высказать свое мнение по поводу озвученной суммы. Одна пользовательница поделилась, что у нее 24 тысячи уходит в месяц на семью из шести человек, а другая комментаторка не понимает, почему эта сумма многих удивила. По ее мнению, «два айтишника получают зарплату 3500 у. е. в месяц каждый. В чем шок-контент? Или вы на курс доллара не смотрели пару лет? У них ведь зарплата к доллару привязана».

Кто-то поделился, что ему на семью, где жена в декрете и двое подростков, «хватает 5000−7000 рублей». Из этой суммы часть денег у комментатора уходит на дом площадью 200 «квадратов», две машины, у каждой из которых «по десять тысяч пробег в месяц». Он также задается вопросом: «Куда можно больше потратить? Это какая-то особая еда?»

Однако были и те, кто считает, что «14 000 на троих — это нормально. У нас примерно столько же получается с частной школой и платежом по кредиту в 2000 рублей».

«Если убрать лизинг, то на семью с ребенком это абсолютно адекватная сумма. Мы вдвоем с мужем тратим по три тысячи долларов, и никаких кредитов у нас нет», — написала девушка под видео.

А еще одна белоруска поделилась, что представляет, какими смешными кажутся детские выплаты для людей, «которые хорошо зарабатывают. И как ужасно, что для многих эти деньги больше зарплаты».

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