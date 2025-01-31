закрыть
31 января 2025, пятница, 17:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Куда можно больше потратить? Это какая-то особая еда?»

7
  • 31.01.2025, 16:30
  • 1,594
«Куда можно больше потратить? Это какая-то особая еда?»

Белоруска рассказала, сколько в месяц тратит семья айтишников в Минске.

Блогер под ником Toristashevskaya поделилась в TikTok, что в следующем месяце ее семье, которая состоит из двух взрослых и одного маленького ребенка, понадобится 24 180 рублей. Видео заметил CityDog.

Женщина пояснила, что эту сумму она потратит только на самые необходимые вещи, и добавила: «Самый большой пункт расходов — это лизинг на машину». Лизинг семья айтишников брала на пять лет. Общая сумма составила 30 тысяч долларов.

По словам минчанки, всего за год она с мужем постарается его «загасить», поэтому «кидать на него планируем по три тысячи долларов каждый месяц».

@toristashevskaya

♬ оригинальный звук - Программистка из Минска👩‍💻

В комментариях под видео многие белорусы решили высказать свое мнение по поводу озвученной суммы. Одна пользовательница поделилась, что у нее 24 тысячи уходит в месяц на семью из шести человек, а другая комментаторка не понимает, почему эта сумма многих удивила. По ее мнению, «два айтишника получают зарплату 3500 у. е. в месяц каждый. В чем шок-контент? Или вы на курс доллара не смотрели пару лет? У них ведь зарплата к доллару привязана».

Кто-то поделился, что ему на семью, где жена в декрете и двое подростков, «хватает 5000−7000 рублей». Из этой суммы часть денег у комментатора уходит на дом площадью 200 «квадратов», две машины, у каждой из которых «по десять тысяч пробег в месяц». Он также задается вопросом: «Куда можно больше потратить? Это какая-то особая еда?»

Однако были и те, кто считает, что «14 000 на троих — это нормально. У нас примерно столько же получается с частной школой и платежом по кредиту в 2000 рублей».

«Если убрать лизинг, то на семью с ребенком это абсолютно адекватная сумма. Мы вдвоем с мужем тратим по три тысячи долларов, и никаких кредитов у нас нет», — написала девушка под видео.

А еще одна белоруска поделилась, что представляет, какими смешными кажутся детские выплаты для людей, «которые хорошо зарабатывают. И как ужасно, что для многих эти деньги больше зарплаты».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов