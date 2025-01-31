БелАЗ массово подает в суд на российские фирмы 31.01.2025, 16:48

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Суть всех исков примерно одинакова.

Белорусский производитель карьерных самосвалов БелАЗ массово подает иски к российским индивидуальным предпринимателям и компаниям. С сентября 2024 года белорусское предприятие подало в российские суды более 20 исков. Информация о делах есть в российской картотеке арбитражных дел, пишет Office Life.

Суть всех исков примерно одинакова. БелАЗ пытается взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Чаще всего индивидуальные предприниматели или юрлица продавали на маркетплейсах различные товары под брендом компании, например коллекционные модели самосвалов БелАЗ, «обладающие признаками контрафактности», брелоки, магнитные пазлы на холодильник и т. д.

Примечательно, что в июне 2022 года Коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности России признала словесные обозначения «БелАЗ» и BELAZ общеизвестными товарными знаками.

Сумма компенсации — 50 тыс. российских рублей. Также в исках белорусское предприятие просит взыскать с ИП и юрлиц почтовые расходы и расходы по оплате госпошлины за подачу иска.

Примечательно, что часть дел рассматривается в порядке упрощенного производства. Проще говоря, решение по делу принимается единолично судьей без вызова сторон в суд.

В случае с индивидуальными предпринимателями суд, как правило, частично удовлетворяет требования БелАЗа и взыскивает с ИП от 10 до 25 тыс. российских рублей, а также размер госпошлины и почтовые расходы. Впрочем, иногда суд и вовсе прекращает рассмотрение дела, так как стороны заключают мировое соглашение.

Что касается юрлиц, то суд чаще всего полностью удовлетворяет требования белорусского предприятия.

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