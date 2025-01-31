Знаменитый тренер Майка Тайсона назвал своего любимого боксера 31.01.2025, 17:00

Александр Усик

Это украинский боец.

Американский тренер Тедди Атлас, под руководством которого Майк Тайсон дважды стал чемпионом мира в тяжелом весе, рассказал о том, что ему больше всего нравится в боксе. Также он назвал своего любимого боксера современности в интервью для YouTube-канала Froch On Fighting.

«Когда люди выходят на ринг, они узнают о себе что-то новое. Изначально у них нет ответов на все вопросы, но они их получают, когда выходят на ринг», - сказал Атлас.

Ответ на вопрос о том, кто является любимым боксером современности для тренера, оказался кратким.

«Я думаю, что сейчас трудно кого-либо противопоставить Усику (украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе - УНИАН). Мне нравятся Иноуэ, Кроуфорд, Родригес и «Танк» Дэвис, они великолепные. Тем не менее, если нужно выбрать одного - это Усик», - поделился он.

Атлас отметил, что считает Усика невероятным бойцом. Он подчеркнул, что украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за последние 25 лет.

«Знаете, в чем Усик невероятен? Он всегда побеждает! Он это делает везде: олимпийское золото, абсолют в крузервейте и хевивейте. Это фантастически», - резюмировал тренер.

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