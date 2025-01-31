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В Москве произошел масштабный пожар

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  • 31.01.2025, 17:16
  • 4,748
В Москве произошел масштабный пожар

Для тушения пришлось привлекать поезд.

Ранним утром в пятницу, 31 января, в Москве произошел крупный пожар. Пламя охватило территорию бывшего машиностроительного завода имени Чернышева, а также расположенное рядом общежитие.

По данным российских СМИ, возгорание началось в зданиях завода, находящихся в Сходненском тупике, после чего огонь распространился на соседний хостел. В результате было эвакуировано 350 человек. Общая площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания общежития самостоятельно вышли около 300 человек. На месте происшествия работают 130 пожарных и задействовано 37 единиц спецтехники. Для ликвидации огня также привлечен пожарный поезд. Причины возгорания на данный момент остаются неизвестными.

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