Финляндия выделила секретный пакет помощи ВСУ 31.01.2025, 17:38

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Почти на 200 миллионов евро.

Финляндия выделила очередную военную помощь для поддержки Вооруженных сил Украины почти в 200 млн евро. Детали о новой партии военного оборудования будут держать в тайне ввиду необходимости соблюдения безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Как заявили в оборонном ведомстве, речь идет о 27-й партии военной техники и оборудования для украинской армии. 31 января президент этой страны Александр Стубб одобрил соответствующее решение.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, очередной пакет помощи содержит все необходимое для ВСУ, ведь он был разработан на основании рекомендаций украинской стороны.

«Этот пакет, стоимостью почти 200 миллионов евро, разработан в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно ту поддержку, которая поможет Украине защититься в острой ситуации на фронте», - уточнил он.

Он отметил, что по оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки военной помощи не может раскрыть ее содержимое. Также будут держать в секрете способы и сроки доставки.

«От нас, европейцев зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины сейчас является важнейшей частью всего этого дела», - добавил Хяккянен.

Совокупная стоимость оборонной помощи Финляндии составляет 2,5 млрд. евро.

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