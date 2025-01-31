ВСУ провели уникальную спецоперацию под носом у оккупантов 31.01.2025, 18:04

2,034

Две недели ушло на ожидание подходящих погодных условий.

Украинские военные провели уникальную спецоперацию, в ходе которой им удалось захватить российскую БМП-2, пролежавшую под водой два года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Операция, получившая название «Морское чудовище», была проведена практически на линии фронта. Российскую боевую машину пехоты удалось извлечь из воды прямо под носом у оккупантов. Как рассказал командир 106 батальона 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Артур Скрипник, информация о БМП-2, находящейся на северной окраине Торского (Донецкая область), поступила заранее.

«Она была полностью под водой, и когда противник попал в дамбу, то уровень воды снизился, и тогда ее уже было видно», — пояснил Скрипник.

Подготовка к операции заняла около полутора месяцев. Две недели ушло на ожидание подходящих погодных условий. Как отметил командир, идеальным моментом стал день с туманом и мокрым снегом, что позволило начать извлечение техники.

Командир взвода танкового батальона с позывным «Сармат» рассказал, что БМП вытягивали с помощью тросов. Операция была проведена слаженно и без сбоев. Наводчик БМП с позывным «Бандера» предположил, что российские оккупанты бросили машину в 2022 году во время отступления. По его словам, техника была полностью укомплектована боеприпасами и находилась в хорошем состоянии.

Несмотря на то, что во время операции в воздухе находились вражеские дроны, украинским бойцам удалось завершить миссию без потерь. Визуальных повреждений на БМП обнаружено не было, и после капитального ремонта она будет передана в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com