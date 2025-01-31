ВСУ провели уникальную спецоперацию под носом у оккупантов
- 31.01.2025, 18:04
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Две недели ушло на ожидание подходящих погодных условий.
Украинские военные провели уникальную спецоперацию, в ходе которой им удалось захватить российскую БМП-2, пролежавшую под водой два года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Операция, получившая название «Морское чудовище», была проведена практически на линии фронта. Российскую боевую машину пехоты удалось извлечь из воды прямо под носом у оккупантов. Как рассказал командир 106 батальона 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Артур Скрипник, информация о БМП-2, находящейся на северной окраине Торского (Донецкая область), поступила заранее.
«Она была полностью под водой, и когда противник попал в дамбу, то уровень воды снизился, и тогда ее уже было видно», — пояснил Скрипник.
Подготовка к операции заняла около полутора месяцев. Две недели ушло на ожидание подходящих погодных условий. Как отметил командир, идеальным моментом стал день с туманом и мокрым снегом, что позволило начать извлечение техники.
Командир взвода танкового батальона с позывным «Сармат» рассказал, что БМП вытягивали с помощью тросов. Операция была проведена слаженно и без сбоев. Наводчик БМП с позывным «Бандера» предположил, что российские оккупанты бросили машину в 2022 году во время отступления. По его словам, техника была полностью укомплектована боеприпасами и находилась в хорошем состоянии.
Несмотря на то, что во время операции в воздухе находились вражеские дроны, украинским бойцам удалось завершить миссию без потерь. Визуальных повреждений на БМП обнаружено не было, и после капитального ремонта она будет передана в распоряжение Вооруженных сил Украины.