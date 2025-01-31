В Минске выключили знаменитые каскадные водопады 31.01.2025, 18:12

В «Минскводоканале» рассказали, когда запустят снова.

В столичном микрорайоне «Восток» перекрыли знаменитые каскадные водопады на Слепянском канале. Вот что произошло, пишет Blizko.by.

Каскадные водопады обустроили на Слепянском канале еще к началу 1980-х годов, здесь всегда было много отдыхающих. Сейчас, правда, купаться запрещено, как и рыбу ловить, но рыболовы все равно здесь сидят чуть ли не круглый год.

Вчера вечером водопады уже были перекрыты.

Работники «Минскводоканала» рассказали, что водопад перекрыт на технические работы. По регламенту это надо делать регулярно, каждый год. Предстоит очистить сами каскады (бетонные плиты-ступени, с которых падает вода). Но сегодня ночью и утром в городе стоял мороз, из-за которого работы начать не получалось.

Работники ожидали, когда станет теплее. Через несколько часов температура значительно поднялась, местность вокруг окутал туман.

Работники также рассказали, что если теплая погода будет стоять и дальше, то водопады запустят снова.

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