Путин боится говорить о боевых действиях в Курской области 31.01.2025, 18:27

В январе лишь единожды затронул эту тему.

Владимир Путин практически перестал упоминать о боевых действиях в Курской области. Такая тенденция наблюдается на фоне замедления продвижения российских войск в этом регионе. Об этом сообщает «Агентство.Новости» в своем Telegram-канале.

Согласно данным издания, в январе Путин лишь единожды затронул тему Курской области. Это произошло в его обращении к работникам прокуратуры, где он призвал «уделить особое внимание решению проблем граждан на Донбассе и в Курской области».

«Агентство.Новости» отмечает, что это первый случай с начала активных действий ВСУ в Курской области, когда российский диктатор практически не говорил о событиях в регионе. Наибольшее внимание Путин уделял Курской области в августе, после прорыва украинских сил через границу, а также в декабре, когда подводил итоги года.

Особенно примечательно, что снижение интереса к Курской области со стороны Путина совпало с заметным замедлением продвижения российских войск в регионе. По данным DeepState, общая площадь боевых действий сократилась на 33,4 квадратных километра. В настоящее время ВСУ контролируют 439,5 квадратных километров российской территории, а еще 187 квадратных километров остаются в «серой зоне».

Издание также обратило внимание на то, что в январе Путин чаще стал говорить на другие темы. Например, он уже дважды упоминал нового президента США Дональда Трампа.

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