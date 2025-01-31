Жители Северной Кореи нашли необычный способ не ехать на войну РФ против Украины 31.01.2025, 18:46

На это тратят суммы, в 100 раз превышающие среднюю месячную зарплату.

Жители Северной Кореи имитируют туберкулез, чтобы избежать принудительного направления на фронт в России. Семьи тратят более 100-кратную среднюю месячную зарплату на поддельные медицинские справки, чтобы защитить мужчин от отправки в зону боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ына уже направил в Россию до 12 тысяч военных. Они участвуют в боях в Курской области, помогая российским войскам в противодействии контрнаступлению ВСУ.

Отмечается, что Северная Корея имеет одну из крупнейших армий в мире - 1,3 млн военных и еще 7,6 млн резервистов. Мужчины обязаны проходить 10-летнюю службу, а женщины - пятилетнюю. Это заставляет многих родственников искать способы освобождения своих близких от мобилизации.

По информации СМИ, цена подкупа врачей для получения фальшивой справки о туберкулезе выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом - со 100 до 500 долларов. Для большинства семей это огромная сумма, ведь средняя месячная зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет всего 1-3 доллара. Однако многие люди готовы платить, поскольку опасаются, что их родные могут погибнуть на фронте.

«Существует скрытое опасение, что если их сыновья присоединятся к армии и будут отправлены в Россию, родители никогда больше не увидят их живыми», - рассказала жительница провинции Рянганг.

По словам пленного северокорейского солдата, который попал к украинским военным, ему не сообщали заранее, что он отправляется в Россию. Многие жители Северной Кореи были удивлены таким развертыванием событий и не понимали, против кого им придется воевать.

Сообщается, что родственники погибших получают официальные свидетельства о смерти с формулировкой «священные боевые учения в честь Родины», без уточнения реальных обстоятельств гибели.

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