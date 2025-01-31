Россельхознадзор усилил контроль за мясом белорусского предприятия
- 31.01.2025, 18:55
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В нем обнаружили листерию.
Россельхознадзор сообщил, что в говядине одного из белорусских предприятий обнаружили листерию. Об этом сказано в письме российского ведомства, пишет Office Life.
Речь идет о продукции ООО «Межево СТАРТ» из Витебской области.
Поскольку нарушение нашли впервые, в реестре предприятий Таможенного союза статус компании изменили на «усиленный лабораторный контроль».
В конце декабря статус семи белорусских предприятий изменили на «усиленный лабораторный контроль».