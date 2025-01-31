Банкротятся сразу несколько белорусских компаний, связанных с деревообработкой 1 31.01.2025, 19:46

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Они погрязли в долгах.

Министр лесного хозяйства Александр Кулик ранее рассказывал о якобы рекордном росте экспорта пиломатериалов. Между тем часть деревообрабатывающей промышленности находится под санкциями с 2022 года. Это поставило под удар выживаемость некоторых компаний.

«Зеркало» рассказывает, какие представители отрасли и связанные с ней компании сейчас банкротятся.

Долги по налогам

30 декабря прошлого года в Экономическом суде Минска рассмотрели дело о банкротстве «Саабкомпани». Предприятие задолжало в бюджет налогов свыше 348 тыс. рублей. Судья постановил открыть конкурсное производство.

Конкурсное производство — это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также инвесторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

«Саабкомпани» была зарегистрирована в марте 2023 года. Она занималась оптовой торговлей древесиной и строительными материалами из дерева. Долги по налогам у организации начали накапливаться еще с ноября 2023 года.

Примерно в этот же период начали банкротиться еще несколько компаний, связанных с деревообработкой. Одна из них — «ГрантияТорг», она была основана в 2016 году. Фирма также торговала древесиной. Заявление в суд подал «Беларусбанк», которому предприятие задолжало по кредиту почти 341 тыс. рублей, следует из судебных документов. Из имущества у него были только 100 тыс. на счету. Тогда суд возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Однако в январе этого года выяснилось, что долги у компании куда больше — 5 млн рублей. В том числе по налогам — более 2,8 млн. 10 января этого года компанию признали банкротом.

Фирма из Мозырского района «БайСтил» также оказалась в суде из-за долгов по налогам. По данным на август 2024 года, сумма задолженности была 317 тыс. рублей, следует из судебных документов. При этом ни имущества, ни денег в банке у фирмы не было. В декабре прошлого года ее признали банкротом и открыли ликвидационное производство.

Невыплаченные страховые взносы

В сентябре прошлого года в Экономическом суде Гродненской области начали рассматривать дело о банкротстве «Макил плюс». Это предприятие с 2018 года производило оборудование для деревообработки.

В суд обратилось Гродненское областное управление Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). С апреля 2018 года по декабрь 2021-го фирма задолжала по взносам более 35,6 тыс. рублей. 19 сентября прошлого года судья постановил возбудить производство по делу о банкротстве и ввести защитный период сроком на один месяц.

Защитный период в банкротстве — это процедура проверки хозяйственным судом наличия оснований возбуждения конкурсного производства по делу о банкротстве, продолжительность которой не может превышать трех месяцев.

Позже выяснилось, что компания должна в общей сложности 149,3 тыс. рублей. 21 января этого года фирму также признали банкротом.

История с банкротством фирмы «ИвацевичиМашСтрой» началась в марте 2024-го, однако к этому все шло на протяжении нескольких лет. С 2019 года предприятие не вело деятельность. Тогда в Экономический суд Брестской области обратилось местное управление ФСЗН из-за задолженности по взносам на сумму 12,4 тыс. рублей. По данным на июнь прошлого года, фирма имела долги на сумму 101,5 тыс. рублей. В январе 2025-го в истории этого предприятия поставили точку: оно окончательно признано финансово несостоятельным и должно быть закрыто.

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