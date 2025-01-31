Невзоров: Трамп опять вымыл Путиным пол 1 31.01.2025, 19:55

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Александр Невзоров

Президент США указал российскому диктатору на его истинное место.

Дональд Трамп опять вымыл Путиным пол и не отжимая, брезгливо плюхнул его обратно в ведерко БРИКСА, написал в своем телеграм-канале российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров.

В этом была умышленная, демонстративная жестокость; очередное указание кремлевскому упырю на его истинное место.

Что же произошло?

Всем памятно путинское хвастовство: создание новой, «антидолларовой валюты БРИКС», которая станет главенствующей на планете.

Долгое время идея новых всемирных денег была «пунктиком» Путина. Он даже напечатал сигнальные образцы купюр и победоносно тряс ими на саммитах.

Все экзерсисы упыря - на десятках видео и в сотнях интервью. Но «случилось страшное». О путинской затее узнал Трамп. Начался ад.

Сегодня Трамп рявкнул: никаких БРИКСов!

Он рекомендовал всем, у кого оказались на руках забавные купюры - засунуть их поглубже в за..ицу. Иначе -100% пошлины, санкции и прочие кары.

Примечательно, что оперативнее всех отреагировал Путин. Он первым встал в позу описавшегося пуделя и заявил, что даже в «мыслях такого никогда не было».

Перепуганный Песков, взволнованно жуя ус, тоже, публично поклялся в том, что Кремль никогда и не помышлял ни о какой «новой общей валюте».

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