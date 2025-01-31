Стало известно, когда откроется самый длинный подвесной мост в Беларуси 31.01.2025, 20:07

На него съезжались посмотреть со всех уголков страны.

Самый длинный подвесной мост Беларуси вот-вот откроется после реконструкции. «Онлайнер» показал, как он выглядит прямо сейчас, а заодно озвучил дату, когда местные жители (да и не только они) снова смогут по нему прогуляться. Это случится уже 28 апреля — именно в этот день в 1972 году мост через реку Неман в городе Мосты открыли для пешеходов.

Чтобы отремонтировать уникальное сооружение, на которое съезжались посмотреть со всех уголков Беларуси, понадобилось его полностью разобрать.

За это время специалисты «Мостостроя» заменили все основные элементы: на новенькие опоры уже натянуты канаты общим весом в 40 тонн и длиной более 2,5 км.

Сейчас работы выходят на завершающую стадию.

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