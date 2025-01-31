В Гродно завели «спецпроизводство» на совладельца здания, где находится польское консульство 2 31.01.2025, 20:39

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Станислав Буйницкий

За «уклонение от уплаты налогов».

Бизнесмена Станислава Буйницкого, который с 1999 года живёт в Белостоке, в Беларуси обвиняют в «уклонении от уплаты налогов» в крупном размере. Он один из совладельцев здания по Будённого, 48а, где находится Генеральное консульство Польши, пишет Hrodna.life.

Следственный комитет 31 января 2025 года завёл против Станислава Буйницкого уголовное дело по ст. 243 ч. 2 УК («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере»).

Как стало известно MOST, остальные собственники здания также физические лица, граждане Польши. Судьбу здания собственники обсуждали по линии МИД Польши ещё в июле 2024 года. Уже тогда им было известно об аресте. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что собственники считают такие действия незаконными, поскольку «по международным договорам нельзя арестовать здание, где находится генконсульство».

Недвижимость по улице Будённого, 48а арестовали либо изъяли у Буйницкого уже некоторое время назад, сообщил один из источников Hrodna.life. Летом 2024 года пропагандистские Telegram-каналы публиковали информацию, дискредитирующую связанную с ним компанию «Форт»: якобы предприятие брало огромные деньги за аренду и не следило за состоянием недвижимости. Также фирму обвиняли в том, что она не хочет менять табличку с названием улицы, после того как адрес Будённого, 48А поменяли на проезд Эмиля Чечко, 2.

Чем известен дом на Буденного, 48А?

В 1990-е Станислав Буйницкий был заместителем председателя Союза поляков в Беларуси. Эмигрировал в Польшу по политическим причинам, получил польское гражданство. При этом через фирму «Форт» продолжал владеть офисным зданием на Буденного, 48а.

Благодаря этому здание было чуть ли не единственным местом в Гродно, где могли снимать офисы политические партии и общественные организации, которым по политическим причинам отказывали в аренде в других местах.

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