Топ-3 позитивных фильма для вечернего просмотра 1 31.01.2025, 20:44

2,206

Они поднимут настроение и помогут восстановить силы после рабочей недели.

Они способны быстро отвлечь от будничных забот и дарят положительные эмоции. Если вы ищете комедии, которые гарантированно заставят вас смеяться, «24 канал» подготовили для вас топ 3 фильма, которые стоит посмотреть.

«Залечь на дно в Брюгге»

Два киллера, Рэй и Кен, отправляются в отпуск после долгой и напряженной работы в Лондоне, надеясь на отдых от опасного и жестокого мира, в котором они живут. Их босс, Гари, организовывает для них спокойное место для отдыха – маленький городок в Бельгии, Брюгге. Кажется, что это идеальное место для того, чтобы расслабиться, наслаждаться видами и забыть о насилии и проблемах, оставшихся позади.

Но когда Рэй и Кен попадают в Брюгге, они быстро понимают, что ситуация совсем не такая спокойная, как они ожидали. Город, который на первый взгляд кажется идиллическим и мирным, скрывает темные и неспокойные стороны.

«Великий Лебовски»

Главный герой, известный под прозвищем "Чувак", живет спокойной и беззаботной жизнью, которая ему кажется абсолютно идеальной. Его будни состоят из двух простых вещей: игры в боулинг и выпивки с друзьями. Он не имеет больших амбиций, не ищет богатства или славы – для него самое главное – наслаждаться моментами, что приносит ему удовольствие. "Чувак" считает себя счастливым человеком, ведь его жизнь стабильна, а проблемы кажутся чем-то чужим.

Но все внезапно меняется, когда его обычный день превращается в настоящий хаос. Гангстеры, из-за путаницы с именами, ошибочно принимают "Чувака" за богатого миллионера, который имеет связи с криминальным миром. Они требуют у него большие деньги, о существовании которых он даже не догадывается. Эти же самые гангстеры, будучи уверенными, что "муж" выплатит любую сумму, похищают жену настоящего миллионера, надеясь на щедрый выкуп.

«Лучше не бывает»

По сюжету фильма, Мелвин Юдалл – психически неуравновешенный и эксцентричный писатель, который ненавидит буквально всех вокруг. Его жизнь кажется ему слишком бесперспективной, а другие люди – лишь объектами его безжалостной критики. Из-за своего странного, замкнутого поведения, Мелвин не имеет друзей и часто попадает в комичные ситуации. Он настолько зациклен на своем мире, что даже не пытается изменить свое отношение к окружающим. Одиночество стало для него привычным состоянием, и он не понимает, почему его жизнь не приносит удовольствия.

Но все меняется, когда Мелвин вынужден взять на себя необычную ответственность – ухаживать за собакой своего соседа. Это маленькое задание, которое сначала выглядит ему как еще одна нагрузка, начинает медленно менять его отношение к миру. Ухаживая за животным, Мелвин начинает замечать, как его сердце размягчается, а стена равнодушия, которую он построил вокруг себя, начинает разрушаться.

Неожиданно для себя, писатель открывает, что человеческие чувства могут быть настоящим источником радости и тепла, а не только бременем или причиной для разочарования. Шаг за шагом, благодаря общению с собакой, а также новыми знакомствами с людьми, он начинает становиться добрее и более открытым к другим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com