СМИ: Путин начал тотально игнорировать бои в Курской области

СМИ: Путин начал тотально игнорировать бои в Курской области3
- 31.01.2025, 20:54
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На фоне того, что продвижение войск РФ в регионе серьезно замедлилось.
Российский диктатор Путин фактически перестал говорить о боевых действиях в Курской области. Это происходит на фоне замедления продвижения войск РФ в регионе.
Об этом сообщает российское «Агентство.Новости» в Telegram.
По данным издания, Путин в январе в своих выступлениях упомянул Курскую область только один раз. Он сделал это в поздравлении работникам прокуратуры, в котором призвал правоохранителей «уделить особое внимание решению проблем граждан на Донбассе и в Курской области».
«Агентство.Новости» утверждает, что диктатор впервые с начала операции ВСУ в Курской области почти не говорил публично о событиях в регионе.
При этом больше всего глава Кремля говорил о событиях в Курской области в августе, когда украинские воины прорвали границу, а также в декабре, когда он подводил итоги года.
Примечательно, что такое игнорирование событий в Курской области прослеживается именно в январе, когда продвижение войск РФ в регионе серьезно замедлилось. В частности, общая площадь боевых действий сократилась на 33,4 квадратных километра. Согласно данным DeepState, ВСУ продолжают контролировать 439,5 квадратных километров российской территории, а еще 187 квадратных километров - в «серой зоне».
Издание обратило внимание, что теперь Путин вместо Курской области чаще говорит на другие темы. В частности, он в январе уже дважды упоминал нового президента США Дональда Трампа.