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«Самые настоящие тунеядцы - Лукашенко с его бандой»

  • 31.01.2025, 21:05
  • 1,864
«Самые настоящие тунеядцы - Лукашенко с его бандой»

Белорусы жестко высказались об идее ограничить бесплатную медицину для безработных.

Лукашисты не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом:

«Как будто для простых граждан медицина бесплатная. Иди, поставь зубы бесплатно, или на УЗИ запишись... Пошлют или через полгода назначат».

«Тогда и Лукашенко с его бандой нечего лечить. Это самые настоящие тунеядцы».

«Для себя и своих приконтактных в лице «депутатки» картофельный больницу построил за народные деньги. А народу остается одно — платить».

«Социальная справедливость по-лукашенковски, подразумевает, что режим покупает лояльность одной части населения - мусорья, чиновников, всех своих ябатек- прикорытников-прихлебателей. Которые весело и досыта хлебают из корыта.

И грабит другую часть населения. Преимущественно тех, кто создаёт материальные блага, производство и добавленную стоимость. Грабит ценами, налогами, штрафами, поборами».

«Что такое «бесплатная медицина»?»

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