У ВСУ появился БПЛА-бомбардировщик, способный нести ФАБ весом 250 килограммов 1 31.01.2025, 21:14

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Иллюстративное фото

Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя.

Украина действительно использует дроны с ФАБ-250 для ударов по России. Это уникальная разработка.

Как сообщили Силы беспилотных систем (СБС) Украины:

«Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя».

По данным украинских военных, российская пропаганда постоянно заявляет о «сбивании» подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.

«Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет», - констатируют в Силах беспилотных систем.

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