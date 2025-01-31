Белорусские банки вводят очередные новшества 31.01.2025, 21:22

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Уже с завтрашнего дня.

Некоторые банки поменяли часть своих тарифов и условий обслуживания граждан. Tochka.by рассказывает о главных новшествах февраля.

Банки устраивают технические работы

Финансовые организации страны регулярно проводят технические работы. Как правило, это делается ночью, чтобы не усложнять жизнь людям и минимизировать сбои.

В частности, у Беларусбанка технические работы пройдут с 23:00 1 февраля до 07:00 2 февраля.

В результате в подразделениях Беларусбанка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания невозможно будет проводить операции по вкладным и текущим счетам, погашать кредиты, оформлять платежные карты.

А с 01:00 до 02:00 2 февраля в подразделениях Беларусбанка будут недоступны операции с наличными и по картам.

Следите за обновлениями на сайтах ваших банков, чтобы подобные новости не стали для вас неожиданностью.

Беларусбанк меняет комиссии и проводит акцию

С 1 февраля Беларусбанк устанавливает новые тарифы по картам.

Так, с этой даты финансовая организация будет брать 2,5% суммы за снятие наличных в банкоматах других банков и операции с карточками других банков.

Поменяется также размер оплаты за перевыпуск "пластика" в случае его хищения или потери. Международные карточки Белкарт обойдутся в Br12, Mastercard – в Br20.

Изменения ждут и владельцев карт Mastercard World, оформленных в рамках банковского продукта "Шчодрая".

Кроме того, весь февраль в Беларусбанке проходит акция для держателей клубных карт "Бархат" – она началась в январе.

Членами клуба являются исключительно пенсионеры, которым банк выдает бесплатно Белкарт-Премиум.

В новом месяце для этих клиентов будет действовать повышенный манибэк на самые востребованные категории товаров и услуг.

Так, при расчетах карточкой "Бархат" в аптеках, зоомагазинах и парикмахерских манибэк составит 5%. Оплата услуг санаториев и гостиниц принесет держателю карты 3%.

Максимальную сумму возврата денег на период акции Беларусбанк поднял в два раза – до Br40 в месяц.

Кроме того, на весь февраль для владельцев карт "Бархат" увеличена сумма, которую они могут снимать наличными без комиссии в банкоматах других белорусских банков. Она составляет Br1 тыс. ежемесячно.

Акция продлится до 30 апреля.

Приорбанк дает карты молодежи бесплатно

На протяжении всего февраля Приорбанк предлагает без взимания платы оформить Visa Classic.

Эту бесконтактную платежную карту на физическом носителе можно выпустить в белорусских или российских рублях, а также в долларах или евро – во всех случаях сроком на четыре года.

Акция действует для молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года.

Помимо бесплатной Visa Classic, по акции можно получить один денежный подарок в размере Br25. Но при условии, что у юноши или девушки нет "действующих счетов в Приорбанке на начало месяца, в котором будет открыт счет c выпуском карточки Visa Classic в рамках акции", отметили в банке.

Акция проводится по 31 марта.

Сбер Банк вводит новшества в программу лояльности

С 1 февраля Сбер Банк вводит новый порядок расчета и начисления бонусов.

Так, с этой даты финансовая организация прекращает начислять бонусные баллы за действие "Выбрать категории покупок".

Кроме того, с начала нового месяца размер бонусных баллов составит 1% по ряду категорий.

Это «Автотовары», «Копеечка», «Санта» и др.

Белинвестбанк обновляет приложение

С 3 по 10 февраля Белинвестбанк поэтапно отключит устаревшие версии мобильного банкинга. В итоге прекратится поддержка всех версий ниже 2.22.0.

В финансовой организации рассказали, как обновить приложение, и описали новшества самого свежего обновления.

В частности, версия 2.22.0 М-банкинга позволит клиентам Белинвестбанка получать выписку по счету за год. Ранее максимальный период составлял 90 дней.

В прелогин-зоне приложения доступен просмотр новостей банка. Помимо этого, в обновленной версии оптимизирован процесс проведения произвольных платежей в бюджет.

Альфа Банк переделывает систему комиссий

С 17 февраля Альфа Банк устанавливает новые вознаграждения.

Так, с этой даты финансовая организация будет брать плату за проведение расходных операций за пределами Беларуси с использованием своих карт Visa и Mastercard.

По карте, выпущенной резиденту или нерезиденту Беларуси в рамках зарплатного проекта, комиссия Альфа Банка составит 1%, а по карте, выпущенной нерезиденту, – 3%.

В обоих случаях процент рассчитывается от суммы операции.

- При этом в течение полугода будет действовать акция, по которой вознаграждение не будет браться, если валюта операции совпадает с валютой счета, к которому выпущена карта, – дополнительно сообщили в банке.

С 18 февраля Альфа Банк вводит другие изменения в части комиссий.

Так, размер минимального вознаграждения за снятие наличных по картам банка в банкоматах других финансовых организаций, включая банки-партнеры, увеличена до Br4,5.

Это изменение не распространяется на операции по выдаче наличных в рамках лимитов, установленных пакетами решений.

Кроме того, с 18 февраля комиссия за перевод денег с карт Альфа Банка на карты других финансовых организаций составит 1,2% + Br1.

С этой даты также исключена плата за снятие наличных в кассе банка со счета, открытого опекуном, попечителем на имя несовершеннолетнего ребенка.

Белагропромбанк актуализирует договор

С 28 февраля Белагропромбанк вносит изменения в публичную оферту на заключение договора об оказании услуг в системе мгновенных платежей (СМП).

С новшествами можно ознакомиться на сайте финансовой организации.

Напомним, СМП позволяет гражданам отправлять рублевые переводы друг другу – для этого нужны только номер мобильного телефона получателя и наименование банка.

За отправление перевода в СМП Белагропромбанк берет 1,5% суммы перевода (минимум Br1). Тогда как плата за получение переводов в СМП не взимается.

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