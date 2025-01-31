Госсекретарь США дал важное обещание по Украине
- 31.01.2025, 21:44
Во время переговоров с главой МИД Италии.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили вопрос поддержки Украины.
Заявление Таяни приводит Politico.
По словам главы МИД Италии, в ходе переговоров Рубио настаивал, что США «не откажутся от Украины».
Также Таяни отметил, что США «должны присутствовать в Африке, в Средиземноморье».
Как отметил Таяни, главный вывод из новой эры президентства Дональда Трампа заключается в том, что Европа должна сделать больше, чтобы постоять за себя.
- Европа не должна быть сильной только в навязывании правил, она должна быть сильной политически и экономически, - добавил он.