закрыть
31 января 2025, пятница, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госсекретарь США дал важное обещание по Украине

  • 31.01.2025, 21:44
Госсекретарь США дал важное обещание по Украине
Марко Рубио

Во время переговоров с главой МИД Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили вопрос поддержки Украины.

Заявление Таяни приводит Politico.

По словам главы МИД Италии, в ходе переговоров Рубио настаивал, что США «не откажутся от Украины».

Также Таяни отметил, что США «должны присутствовать в Африке, в Средиземноморье».

Как отметил Таяни, главный вывод из новой эры президентства Дональда Трампа заключается в том, что Европа должна сделать больше, чтобы постоять за себя.

- Европа не должна быть сильной только в навязывании правил, она должна быть сильной политически и экономически, - добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов