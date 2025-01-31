Госсекретарь США дал важное обещание по Украине 31.01.2025, 21:44

Марко Рубио

Во время переговоров с главой МИД Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили вопрос поддержки Украины.

Заявление Таяни приводит Politico.

По словам главы МИД Италии, в ходе переговоров Рубио настаивал, что США «не откажутся от Украины».

Также Таяни отметил, что США «должны присутствовать в Африке, в Средиземноморье».

Как отметил Таяни, главный вывод из новой эры президентства Дональда Трампа заключается в том, что Европа должна сделать больше, чтобы постоять за себя.

- Европа не должна быть сильной только в навязывании правил, она должна быть сильной политически и экономически, - добавил он.

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