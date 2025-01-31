РФ нанесла по Одессе ракетный удар
- 31.01.2025, 21:50
Поврежден известный отель.
Российские оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар. Известно, что в центре города поврежден элитный отель.
Как передает «Униан», вечером 31 января во время воздушной тревоги в городе раздались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Мэр города Геннадий Труханов и глава Одесской ОГА Олег Кипер обратились к жителям с просьбой находиться в укрытиях. Через некоторое время взрывы повторились. В автомобилях на улицах включилась сигнализация.
В социальных сетях люди сообщили, что в некоторых зданиях в историческом центре выбиты стекла и есть определенные разрушения. В частности, пострадал элитный отель «Бристоль» на улице Итальянской - одно из самых старинных зданий Одессы.
Местные Telegram-каналы пишут, что улицы покрыты стеклом, а возле отеля появилась большая яма. Также сообщается, что поврежден магазин. Обломки находятся возле Одесского национального академического театра оперы и балета, а на улице идет «стеклянный дождь».
Впоследствии Кипер подтвердил удар по центру города.
«Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Угроза остается. Прошу всех быть в укрытиях!», - подчеркнул чиновник.