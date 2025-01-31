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«Дети прячут телефоны, чтобы играть на переменах»

  • 31.01.2025, 22:00
«Дети прячут телефоны, чтобы играть на переменах»

Родители школьников — о смартфонах в учебных заведениях.

В белорусских школах у детей начали забирать мобильные телефоны перед уроками. Ex-press.by спросил читателей: «А у ваших детей забирают смартфоны? Как думаете, это хорошо или плохо?» Мнения разделись.

Ольга:

— Да, у нас в школе тоже забирают телефоны с начала учебного года. Родители даже специальный ящик сколотили в класс для телефонов. Сын мой, семиклассник, сначала возмущался, но потом привык. Я считаю, что это правильно — хоть дети на уроке слушают, а не в телефон смотрят. Мы в детстве-то жили без гаджетов, и ничего страшного!

Игорь:

— У нас пока нет, но если введут — это будет бред. Сыну 16 лет, он в 10-м классе. Говорит: «Телефон — моя личная вещь. Я что, не имею права написать родителям или что-то загуглить?» Я тоже думаю, что лучше бы объясняли интересно, тогда и пялиться в телефон не хотелось бы.

Татьяна Петровна:

— Мне 55 лет, из них почти 30 — я учитель русского языка. И я за! Раньше дети хотя бы списывали из учебников, а теперь просто делают фото страницы и преобразовывают с помощью ИИ... или ждут, когда кто-то скинет ответ. Половина класса в «ТикТоке» во время урока!

Александр:

— Двояко. С одной стороны, да, важна дисциплина. С другой — школа должна учить современным навыкам, а не запрещать технологии. Мне 38 лет, я айтишник, отец двоих детей. Мне хотелось бы, чтобы мои дети жили в цивилизованной стране.

Люба:

— Дочери 8 лет, она второклассница. У нас нет такого! А я хотела бы. Дети прячут телефоны даже в трусах, чтобы играть на переменах. Моя смотрит мультики. Учитель звонит и жалуется.

Виктор, 65 лет, дедушка пятиклассника:

— Молодцы! Давно пора было! Они в этих телефонах с утра до ночи, даже на улице их не слышно, не кричат и не играют, как мы раньше. Пусть лучше учатся. Телефон нужен что-то срочное сообщить, не больше.

Марина:

— Мне 28 лет, я блогер и бывшая учитель английского. Я против. Собирать вещи у детей — это нарушение личных границ. Надо не запрещать, а научить пользоваться телефоном осознанно. Запреты никогда не работали.

Татьяна:

— Мой сын в 11 классе, и он ходит в школу с двумя телефонами. Один сдает, второй оставляет с собой. Сам платит за вторую симку. Говорит, что ему важно всегда быть на связи.

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