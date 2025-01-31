США введут с 1 февраля пошлины на поставки из Канады, Китая и Мексики 1 31.01.2025, 22:19

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Дональд Трамп

Об этом сообщил Белый дом.

Соединенные Штаты планируют ввести тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля, как это и анонсировал Дональд Трамп.

Об этом на брифинге в пятницу, 31 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает «Европейская правда».

Левитт опровергла сообщение Reuters о том, что тарифы США против Канады и Мексики заработают с 1 марта – на месяц позже, назвав его ложным.

- Я только что была с президентом в Овальном кабинете и могу подтвердить, что завтра продлевается срок до 1 февраля, установленный Трампом в его заявлении несколько недель назад (для введения тарифов. – Ред.), – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что речь идет о тарифах со ставкой 25% против Мексики и Канады и в 10% против Китая «из-за нелегального фентанила, который они поставляли и позволили распространять в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев».

В то же время Левитт отказалась предоставить дополнительную информацию о новых тарифах, заявив, что подробностей стоит ожидать завтра, 1 февраля.

Трамп ранее утверждал, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, то есть уже завтра.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова к ответным мерам на тарифы, но предупредил, что страну ждут «трудные времена».

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