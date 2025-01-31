В ПДД все-таки собираются внести изменения 31.01.2025, 22:28

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Ранее они вызвали споры.

В 2025 году чиновники намерены принять изменения в правила дорожного движения (ПДД). Они касаются велосипедистов и людей на средствах персональной мобильности (СПМ) — электросамокатах, гироскутерах, сегвеях.

Эти возможные новшества прописаны в плане подготовки проектов законодательных актов на 2025-й. Возможные новшества активно «обсуждались» в прошлом году, напоминает «Зеркало».

Одно из основных изменений, которое хотят ввести, обязать велосипедистов и тех, кто перемещается на СПМ, спешиваться при пересечении проезжей части дороги, говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2025 год.

Чиновники приводят статистику: за 10 месяцев 2024 года количество ДТП с участием велосипедистов увеличилось на 10,2%, а с участием СПМ — на 61,4%. «При этом в 2023 году также зарегистрирован рост отмеченных показателей в сравнении с 2022 годом — на 16% и 60,7% соответственно», — отмечают в обосновании.

Одной из причин этих изменений власти видят то, что велосипедисты и те, кто перемещается на СПМ, игнорируют нынешнее требование — пересекать проезжую часть дороги со скоростью идущего шагом пешехода.

В этой ситуации чиновники хотят ввести изменение, по которому к СПМ будут относить только те устройства или приспособления, максимальная конструктивная скорость движения которых не превышает 25 км/ч.

«На сегодняшний день под видом средств персональной мобильности отдельными продавцами реализуются устройства с электрическим двигателем, по своим техническим характеристикам соответствующие мопедам и даже мотоциклам. При этом продавцы уверяют об отсутствии необходимости наличия водительского удостоверения и регистрации таких устройств», — говорится в обосновании.

Предыстория вопроса

Напомним, в прошлом году прошло общественное обсуждение по предлагаемым новшествам, тогда многие негативно оценили предложенные поправки. Одним из самых спорных моментов было предложение ввести спешивание (переходить от езды к движению пешком) при пересечении проезжей части для тех, кто ездит на СПМ и велосипедах. Как заявили позже в ГАИ, это новшество по-прежнему хотят оставить, но с оговорками.

Так, предлагается оставить возможность не спешиваться:

- когда проезд регулируется светофорами для велосипедистов;

- когда по проезжей части допускается движение велосипедистов, а также ее пересечение по велосипедной дорожке либо по краю проезжей части не далее одного метра;

- при пересечении проезжей части по линии тротуаров и обочин.

Но в этих случаях велосипеды и СПМ обязаны будут уступать дорогу другому транспорту, который едет по проезжей части.

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