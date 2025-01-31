Исторический шаг на пути к НАТО: Украина присоединилась к CIOR
- 31.01.2025, 23:02
Присоединение к организации открывает для Украины новые возможности.
Украина присоединилась к крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО – Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR).
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Решение об ассоциированном членстве Украины единогласно поддержали руководители национальных ассоциаций офицеров резерва стран-членов Североатлантического альянса.
По данным Минобороны, теперь среди партнеров НАТО только у Украины, Швейцарии и Австрии есть соответствующий статус ассоциированных членов CIOR.
По словам заместителя министра обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, возглавляющего делегацию Украины в Брюсселе, речь идет об историческом шаге, который должен был состояться еще 23 года назад.
- Присоединение к CIOR открывает для Украины новые возможности, прежде всего – в развитии сил резерва и углублении сотрудничества с НАТО, – сообщил он.
Он отметил, что украинцы не только готовы перенимать лучшие практики международных партнеров, но и делиться собственным уникальным опытом подготовки резервистов и организации обороны.
Как отметил президент CIOR, полковник Йорн Буо, такой шаг позволит обмениваться знаниями и навыками между резервистами государств НАТО и стран-партнеров.
- Мы искренне поздравляем украинских резервистов в нашем сообществе. Нам есть чему учиться друг у друга, а обмен ценностями, знаниями, навыками и бесценным реальным опытом принесет пользу всем участникам и укрепит основы наших свобод и безопасности, – добавил Йорн Буо.