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В Беларуси выросла цена на газ в баллонах

  • 31.01.2025, 23:16
В Беларуси выросла цена на газ в баллонах

Повышение предусмотрено указом Лукашенко.

В Беларуси с 1 января повысили тариф на сжиженный газ в баллонах весом 21 кг. Это предусмотрено указом Лукашенко № 45.

Стоимость баллона газа весом 21 кг в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составляет с 1 января этого года 24,5 рубля. Ранее — 23,35 рубля. Рост — 4,9%.

За шестой баллон за год надо заплатить по экономически обоснованному тарифу. Его с 1 января подняли до 64,6 рубля (было 58,75 рубля). Рост — 10%.

Цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, с 1 января этого года не поднимали. Речь о газовых баллонах объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

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