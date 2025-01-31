В Беларуси выросла цена на газ в баллонах 31.01.2025, 23:16

Повышение предусмотрено указом Лукашенко.

В Беларуси с 1 января повысили тариф на сжиженный газ в баллонах весом 21 кг. Это предусмотрено указом Лукашенко № 45.

Стоимость баллона газа весом 21 кг в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составляет с 1 января этого года 24,5 рубля. Ранее — 23,35 рубля. Рост — 4,9%.

За шестой баллон за год надо заплатить по экономически обоснованному тарифу. Его с 1 января подняли до 64,6 рубля (было 58,75 рубля). Рост — 10%.

Цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, с 1 января этого года не поднимали. Речь о газовых баллонах объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com