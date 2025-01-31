Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США
- 31.01.2025, 23:20
Об этом заявил Владимир Зеленский.
Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США. Они станут очередным проявлением сильных решений в вопросе мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
- Сегодня провел совещание с международниками - с нашей командой правительства, Офиса. Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки, - рассказал он.
По мнению президента, такой формат важен и необходим.
- Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны! - отметил он.