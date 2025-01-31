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Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США

  • 31.01.2025, 23:20
Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США

Об этом заявил Владимир Зеленский.

Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США. Они станут очередным проявлением сильных решений в вопросе мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

- Сегодня провел совещание с международниками - с нашей командой правительства, Офиса. Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки, - рассказал он.

По мнению президента, такой формат важен и необходим.

- Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны! - отметил он.

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