В России придумали уникальный запрет
- 4.01.2025, 1:40
Крепостное право не за горами.
Российских шахматистов могут обязать вернуть спонсорские деньги в случае перехода в другие страны. К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в другие страны перешли более 200 российских гроссмейстеров.
Как рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, cпонсорам будет предложено включать соответствующий пункт в контракты игроков.
«ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. ФШР сделала выводы и подобную практику уже ввела после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года.
Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», – заявил Филатов.
В Сети раскритиковали данное нововведение. Один из пользователей отметил, что такими темпами российские власти могут вернуть крепостное право.