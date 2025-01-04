В Горках инспектор ГАИ выстрелил в авто, которое вел подросток
- 4.01.2025, 3:39
На подростка составили восемь протоколов.
Как сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины», сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Жигулей» и «после неоднократных предупреждений» выстрелили по колёсам.
За рулём оказался 16-летний учащийся колледжа, на пассажирском месте был владелец машины. Оба они были без водительских удостоверений.
На подростка составили 8 административных протоколов, среди которых неповиновение сотрудникам милиции (23.4 КоАП). На владельца составили 3 протокола, он находится в ИВС.