В Горках инспектор ГАИ выстрелил в авто, которое вел подросток 4.01.2025, 3:39

На подростка составили восемь протоколов.

Как сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины», сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Жигулей» и «после неоднократных предупреждений» выстрелили по колёсам.

За рулём оказался 16-летний учащийся колледжа, на пассажирском месте был владелец машины. Оба они были без водительских удостоверений.

На подростка составили 8 административных протоколов, среди которых неповиновение сотрудникам милиции (23.4 КоАП). На владельца составили 3 протокола, он находится в ИВС.

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