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Как в ЕС нейтрализуют «друзей Путина»

  • 4.01.2025, 6:00
Как в ЕС нейтрализуют «друзей Путина»

Oбъяснил политтехнолог.

Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо делают различные пророссийские заявления и выступают против помощи Украине. Однако это не мешает Евросоюзу принимать решения о санкциях против России и поддержке украинского государства.

Не было крайне важных вопросов по Украине, которые Орбану и Фицо удалось заблокировать. Это «24 Каналу» отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Михаил Шейтельман отметил, что все пакеты санкций против России были единогласно приняты членами Евросоюза. Так же в ЕС проголосовали за выделение кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов.

- В решающие моменты, когда есть какая-то критическая точка, когда нужно принять решение, проголосовать, со Словакией и Венгрией разбираются «старшие товарищи» по Евросоюзу. В ЕС при принятии решения прежде всего учитывается мнение крупных стран, а остальных уговаривают в одиночку, – подчеркнул он.

Еще не было действительно важных решений, которые Венгрии и Словакии удалось заблокировать. Европейский Союз понимает, как работать с Орбаном и Фицо. Они часто сеют панику своими заявлениями о войне в Украине, однако не стоит преувеличивать их влияние, считает политтехнолог.

«Они пытаются работать на Россию, называя себя европейскими лидерами. Но о них все все знают. Здесь нет никаких секретов», – добавил Шейтельман.

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