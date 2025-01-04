Как в ЕС нейтрализуют «друзей Путина»
- 4.01.2025, 6:00
Oбъяснил политтехнолог.
Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо делают различные пророссийские заявления и выступают против помощи Украине. Однако это не мешает Евросоюзу принимать решения о санкциях против России и поддержке украинского государства.
Не было крайне важных вопросов по Украине, которые Орбану и Фицо удалось заблокировать. Это «24 Каналу» отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.
Михаил Шейтельман отметил, что все пакеты санкций против России были единогласно приняты членами Евросоюза. Так же в ЕС проголосовали за выделение кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов.
- В решающие моменты, когда есть какая-то критическая точка, когда нужно принять решение, проголосовать, со Словакией и Венгрией разбираются «старшие товарищи» по Евросоюзу. В ЕС при принятии решения прежде всего учитывается мнение крупных стран, а остальных уговаривают в одиночку, – подчеркнул он.
Еще не было действительно важных решений, которые Венгрии и Словакии удалось заблокировать. Европейский Союз понимает, как работать с Орбаном и Фицо. Они часто сеют панику своими заявлениями о войне в Украине, однако не стоит преувеличивать их влияние, считает политтехнолог.
«Они пытаются работать на Россию, называя себя европейскими лидерами. Но о них все все знают. Здесь нет никаких секретов», – добавил Шейтельман.