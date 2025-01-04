В Белгородской области пожаловались на атаку баллистикой и ракетами ATACMS 4.01.2025, 8:48

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В городе прогремели взрывы.

В Белгородской области (РФ) поздно вечером 3 января прогремели взрывы на фоне объявления о ракетной опасности. В регионе работали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные паблики.

Объявление об угрозе ракетных ударов было объявлено по всей области около половины одиннадцатого вечера в пятницу, и через полчаса было заявлено об отбое воздушной тревоги.

Около полуночи белгородский губернатор заявил, что в Прохоровском районе (к северу от города Белгород) велась работа ПВО, и было «сбито несколько воздушных целей».

Российский чиновник утверждает, что в селе Прелестное (возле админграницы Белгородской и Курской областей) есть раненый, которому уже была оказана медицинская помощь.

Также по словам российского чиновника, в поселке Прохоровка «есть повреждения на линии электропередач», и пропал свет на нескольких улицах. А в селе Михайловка якобы был поврежден газопровод в частном домовладении, рассказал Гладков.

Между тем белгородские паблики пишут о якобы ударе баллистикой, и рассказывают о взрывах в районе города Белгород, в сторону которого будто бы летели несколько ракет ATACMS. Также в местных Telegram-каналах звучат утверждения, что к северу от областного центра некоторые «сбитые» боеприпасы детонируют.

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