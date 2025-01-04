Трамп определился с заместителем спецпосланника президента США на Ближнем Востоке 1 4.01.2025, 8:55

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Морган Ортагус

Она станет существенным усилением «Команды мира».

Избранный президентом США Дональд Трамп решил назначить бывшего спикера Госдепартамента Морган Ортагус заместителем спецпосланника президента по вопросам мира на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Axios.

В соцсети Truth Social Трамп отметил, что Ортагус «боролась со мной в течение трех лет, но, надеюсь, усвоила свой урок».

«Обычно такие вещи не срабатывают, но она имеет сильную поддержку республиканцев, и я делаю это не для себя, я делаю это для них. Посмотрим, что из этого получится», - написал Трамп.

Ортагус присоединится к команде, которую возглавляет близкий друг и доверенное лицо Трампа Стив Уиткофф.

«Надеюсь, она будет помощником Стива, - замечательного лидера и талантливого специалиста, ведь мы стремимся принести спокойствие и процветание в очень неспокойный регион. Я ожидаю замечательных результатов, и как можно скорее!», - добавил Трамп.

Задачи «Команды мира»

Морган Ортагус является опытным экспертом по вопросам национальной безопасности и внешней политики и станет существенным усилением «Команды мира» Белого дома. Ее задача - работа в неспокойном регионе, где продолжается война в Секторе Газа.

Приоритетом этой команды будет освобождение заложников в регионе и заключение соглашения о прекращении огня, если его не удастся заключить до 20 января.

Также команде придется разрабатывать план «на следующий день», включающий масштабные усилия по реконструкции Газа.

Ожидается, что Уиткофф и Ортагус также будут работать над одной из главных внешнеполитических целей Трампа - достижением исторического мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.

По словам Трампа, он заинтересован в том, чтобы Виткофф и Ортагус работали над привнесением «спокойствия и процветания» на Ближний Восток.

«Я ожидаю замечательных результатов, и уже скоро!», - написал новоизбранный президент США.

Кто такая Морган Ортагус

Морган Ортагус имеет звание действующего офицера разведки резерва ВМС США.

Во время первого президентского срока Трампа, Ортагус была пресс-секретарем Госдепартамента под руководством тогдашнего госсекретаря Майка Помпео. До этого работала в Министерстве финансов аналитиком финансовой разведки, а также была заместителем атташе казначейства США в Саудовской Аравии.

Политик близка ко многим высокопоставленным республиканцам, таким как будущий госсекретарь Марко Рубио, сенатор-республиканец Линдси Грэм, будущий советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц и посланник Трампа по вопросам специальных миссий Рик Гренелл.

Ортагус также тесно сотрудничала с зятем Трампа Джаредом Кушнером во время первого президентского срока.

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