Армия РФ атаковала консульство Литвы в Херсоне

Армия РФ атаковала консульство Литвы в Херсоне2
- 4.01.2025, 9:09
- 3,250
Разрушения показали на фото.
Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать Херсон. В результате вражеского обстрела было повреждено здание, где расположено консульство Литвы.
Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. По его словам, таким было «новогоднее поздравление» от России.
«Такая жестокость и разрушения должны прекратиться. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых для победы», – акцентировал министр.