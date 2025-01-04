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Армия РФ атаковала консульство Литвы в Херсоне

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  • 4.01.2025, 9:09
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Армия РФ атаковала консульство Литвы в Херсоне

Разрушения показали на фото.

Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать Херсон. В результате вражеского обстрела было повреждено здание, где расположено консульство Литвы.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. По его словам, таким было «новогоднее поздравление» от России.

«Такая жестокость и разрушения должны прекратиться. Мы должны предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и других возможностей, необходимых для победы», – акцентировал министр.

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