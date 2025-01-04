закрыть
4 января 2025, суббота, 10:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Налет дронов на Петербург: аэропорт «Пулково» закрыли второй раз за сутки

2
  • 4.01.2025, 9:34
  • 3,406
Налет дронов на Петербург: аэропорт «Пулково» закрыли второй раз за сутки

Рейсы временно не принимаются и не отправляются.

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) рано утром в субботу, 4 января, ввели ограничения на полеты самолетов. План «Ковер» в данной воздушной гавани вводят уже второй раз с начала суток.

Об этом сообщает Astra и другие российские Telegram-каналы.

Первый раз в аэропорту Пулково после полуночи также не позволяли самолетам совершить посадку и вылет.

Российские медиа заявляли, что тогда ограничения вводили «в целях безопасности».

При этом позже губернатор Ленинградской области рассказал, что в регионе средствами ПВО якобы был сбит один беспилотник.

Теперь утром в Росавиации рассказали, что рейсы временно не принимаются и не отправляются «для обеспечения безопасности».

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - говорится в заявлении ведомства.

Как пишет Telegram-канал Shot, утром в питерском аэропорту второй раз за сутки ввели план «Ковер». При этом сейчас 6 бортов, шедших на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера.

По предварительным данным, в «Пулково» ограничили работу из-за угрозы атаки с применением беспилотников.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский