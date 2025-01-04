Налет дронов на Петербург: аэропорт «Пулково» закрыли второй раз за сутки

Налет дронов на Петербург: аэропорт «Пулково» закрыли второй раз за сутки2
- 4.01.2025, 9:34
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Рейсы временно не принимаются и не отправляются.
В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург, РФ) рано утром в субботу, 4 января, ввели ограничения на полеты самолетов. План «Ковер» в данной воздушной гавани вводят уже второй раз с начала суток.
Об этом сообщает Astra и другие российские Telegram-каналы.
Первый раз в аэропорту Пулково после полуночи также не позволяли самолетам совершить посадку и вылет.
Российские медиа заявляли, что тогда ограничения вводили «в целях безопасности».
При этом позже губернатор Ленинградской области рассказал, что в регионе средствами ПВО якобы был сбит один беспилотник.
Теперь утром в Росавиации рассказали, что рейсы временно не принимаются и не отправляются «для обеспечения безопасности».
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - говорится в заявлении ведомства.
Как пишет Telegram-канал Shot, утром в питерском аэропорту второй раз за сутки ввели план «Ковер». При этом сейчас 6 бортов, шедших на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера.
По предварительным данным, в «Пулково» ограничили работу из-за угрозы атаки с применением беспилотников.