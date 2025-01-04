Еще два человека пострадали в Беларуси из-за взрывов новогодней пиротехники
- 4.01.2025, 9:41
С травмами лица и рук госпитализированы девушка и подросток.
Стало известно еще о двоих пострадавших из-за взрывов пиротехники, сообщает МЧС.
Госпитализированы девушка и подросток. Оба случая произошли на Витебщине.
Вечером 3 января стало известно о госпитализации с травмами лица 19-летней девушки. Она была травмирована еще 1 января в результате взрыва петарды в Глубоком на Витебщине.
Кроме того, ночью 4 января поступило сообщение о госпитализации с травмами пальцев обеих рук 12-летнего подростка из горпоселка Ореховск, тоже на Витебщине.
Напомним, с 1 по 3 января 2025 года зафиксировано 26 несчастных случаев, связанных с нарушением правил обращения с пиротехникой. Пострадали 28 человек, среди которых 12 детей.
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С 4 января 2025 года в Беларуси вступает в силу запрет на продажу пиротехнических изделий.
«Введенный запрет обусловлен участившимися случаями получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий», — сообщила пресс-служба правительства.