Праздник жизни в Приднестровье закончился Anti-colorados

4.01.2025, 9:45

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Похмелье оказалось куда жестче, чем ожидалось.

Помнится лет 10-15 назад, Жванецкий рассказывал историю из своей молодости, когда он служил на каком-то пассажирском пароходе. На нем был милиционер, который следил за порядком и особым приемом успокаивал буйных пассажиров. Он подходил сзади, просовывал руку между ног, захватывал самое ценное и в таком положении запал хулигана испарялся и его можно было вести спокойно и куда угодно. Жванецкий утверждал, что таким образом удавалось водить даже двоих. Как оно там было на самом деле – пусть останется на его совести, поскольку мне доводилось ознакамливаться с более другими методами работы милиции. Наверняка они не читали трактат «Молот ведьм», но по некоторым вопросам – вполне могли переплюнуть испанскую инквизицию. Тем не менее, сам принцип – малыми усилиями достигать большого результата, вполне показателен.

Нечто подобное уже сейчас начинает проявляться после остановки транзита газа из России через ГТС Украины. О том, как сорвало пробки, на известных местах, у товарищей Орбана и Фицо, мы писали ранее, но это – эмоции. Их можно понять, поскольку пациенты полагали, что пастись на путинской кормушке они будет если не вечно, то очень долго, а тут им такой облом вышел, но наверное самым зримым следствием отключения, стал натуральный блэкаут в Приднестровье, которое как и Абхазия, получало халявный газ из Москвы, в обмен на поддержание своего сепаратистского статуса.

Оказывается, что как только российская халява заканчивается, тут же возникает похмелье и куда жестче, чем у того же Вити Орбана с его отвратительным портретом. Поэтому поводу известный народ Северной Америки имел меткую присказку, которая в переводе с их языка звучит так: «Ацтек приходит и уходит, а кушать хочется всегда. В связи с этим, вражеская пресса, очень аккуратно и без 50-ти оттенков серого, пишет такое:

«В Приднестровье после прекращения поставок российского газа и возникшего из-за этого энергодефицита прекратили работу практически все промышленные предприятия».

В связи с этим, явно не понимая, как такое вообще могло случиться, глава минэкономразвития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил следующее:

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья».

Как можно понять, даже в этой ситуации они никак не могут принять реальность, поскольку «продовольственную безопасность» он себе передумал сам, поскольку опасности продовольствию там нет в принципе, кроме него самого и его «Правительства». Не подыгрывай они Москве, Молдова давно уже восстановила свои границы и ни о какой опасности, продовольственной, энергетической или любой другой, не было бы и речи, поскольку в самой Молдове – никакого коллапса не случилось.

Сейчас там еще что-то может работать на небольших запасах газа, которые удалось накопить перед прекращением транзита, но их может хватить, а может и не хватить, до 20 февраля, а дальше – все. Молдова получает газ из Румынии, но она платит за него деньги, а Приднестровью платить нечем, поскольку более трех десятков лет оно жило на халяву. А теперь праздник жизни закончился. А товарищ Оболоник может паковать свои вещи в кабинете, поскольку дальше уже не будет ни экономики, ни развития, ни министерства. Как оказалось, для возвращения в объективную реальность, надо было только просунуть руку между ног и прихватить за самое дорогое.

Anti-colorados, defence-line

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