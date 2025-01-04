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Суперкар Ferrari в упряжке с парой волов стал хитом Интернета

  • 4.01.2025, 10:05
Суперкар Ferrari в упряжке с парой волов стал хитом Интернета
иллюстративное фото

Индийский миллионер на Ferrari California увяз в песке на пляже.

Неудачей завершилась попытка проехаться на Ferrari по песчаному пляжу в Индии. Суперкар застрял и вытащить его смогла только телега, запряженная волами. Видео спасения опубликовали в соцсети X.

Инцидент произошел вблизи города Мумбаи. Миллионер и блогер Абхишек Югалкишор Тападия решил заехать на общественный пляж Ревданда на своем кабриолете Ferrari California T в оригинальной черно-белой расцветке.

553-сильный суперкар Ferrari California T недолго летал по пляжу на большой скорости — очень быстро кабриолет застрял в песке. Своими силами выбраться не удалось и пришлось звать на помощь.

Рядом проезжала телега, запряженная парой волов. Именно она и смогла взять Ferrari California T на буксир и вытащить его из песка.

Видео со спасением суперкара очень быстро разлетелось по соцсетям. На него обратили внимание в местной полиции и выдвинули владельцу Ferrari обвинения в опасной езде. Теперь ему грозит штраф.

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