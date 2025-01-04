Суперкар Ferrari в упряжке с парой волов стал хитом Интернета 4.01.2025, 10:05

иллюстративное фото

Индийский миллионер на Ferrari California увяз в песке на пляже.

Неудачей завершилась попытка проехаться на Ferrari по песчаному пляжу в Индии. Суперкар застрял и вытащить его смогла только телега, запряженная волами. Видео спасения опубликовали в соцсети X.

Инцидент произошел вблизи города Мумбаи. Миллионер и блогер Абхишек Югалкишор Тападия решил заехать на общественный пляж Ревданда на своем кабриолете Ferrari California T в оригинальной черно-белой расцветке.

Two tourists from Mumbai drove their Ferrari to Alibag for a picnic but faced an unexpected challenge when the car became stuck in the sand at Revdanda Beach.



In an unlikely turn of events, a passerby with a bullock cart came to their rescue. Using a rope, he hitched the Ferrari… https://t.co/SAtpNBtZP6 pic.twitter.com/G50ukXg0Ni — Pune Pulse (@pulse_pune) December 31, 2024

553-сильный суперкар Ferrari California T недолго летал по пляжу на большой скорости — очень быстро кабриолет застрял в песке. Своими силами выбраться не удалось и пришлось звать на помощь.

Рядом проезжала телега, запряженная парой волов. Именно она и смогла взять Ferrari California T на буксир и вытащить его из песка.

Видео со спасением суперкара очень быстро разлетелось по соцсетям. На него обратили внимание в местной полиции и выдвинули владельцу Ferrari обвинения в опасной езде. Теперь ему грозит штраф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com