Украинские аграрии поставили Лукашенко на место Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

4.01.2025, 10:22

Тот случай, когда колхозный «рай» оказывается страшнее войны.

Помните, как в начале ноября 2024-го частый гость пропагандистских «шоу» и по совместительству кандидат экономических наук Георгий Гриц цинично сравнил Украину и Беларусь? Мол, «у нас засеивают поля зерном, а там — минами».

Это именно тот случай, когда лучше было бы промолчать. Что красноречиво и подтвердили новости с украинских полей. По итогам 2024-го Украина вышла на довоенный период экспорта.

И не только вышла, но и отметилась вторым суверенным рекордом по этому показателю, заработав на продаже аграрной продукции $24,5 млрд.

Безусловно, можно многое списать на то, что в Украине более благоприятный климат и земли плодородней. Что украинцам сейчас помогают всем миром — цивилизованным, как минимум.

Но факт остается фактом: речь идет о стране, в которой третий год бушует кровопролитная бойня, подобную которой Европа не видала со времен Второй мировой.

Можно упражняться в циничных сравнениях минных и пшеничных полей, но именно Украина сегодня вовсе не по своей воле является самой большой заминированной территорией мира, обойдя Сирию и Афганистан.

А что мы видим в Беларуси? Страна, долгие годы славившаяся картофелеводством, проигрывает свои позиции в этой отрасли. Мор крупнорогатого скота и телят исчисляется сотнями тысяч. Беларуские сельхозорганизации тонут в долгах, в результате чего аграрии могут остаться без кормов.

Парадоксально, но факт: система, выстроенная Лукашенко, оказалась разрушительнее полноценной войны.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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