Полковник разведки Британии: Путин может «убрать» одного из своих союзников 4 4.01.2025, 10:34

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Известные люди из окружения диктатора РФ начнут «выпадать из окон».

Диктатор Владимир Путин сделает все, чтобы защитить свои позиции. Так, в ближайшие месяцы все больше членов его окружения могут начать «выпадать из окон».

Полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрем в разговоре с «24 Каналом» отметил, что под удар может попасть и один из его «лучших друзей» – Башар Асад.

— Согласно данным The New York Times, Владимир Путин перестал отвечать на звонки Башара Асада после начала крупной наступательной операции повстанцев на Алеппо и столицу Дамаск. Как вы считаете, почему Путин перестал отвечать на звонки Асада?

— Думаю, что Путин понял, потерявший влияние на Ближнем Востоке и в Средиземноморье из-за падения режима в Сирии. Он обвиняет Башара Асада в том, что тот не смог обеспечить защиту интересов России, как обещал. Путин поддерживал Асада, пытаясь это сделать. Он считает его полным провалом.

Не думаю, что Путин лично его любит и не считаю, что ему нравится проживание в Москве еще одного диктатора с доступом к миллиардам долларов, который будет находиться в столице России определенное время и сможет создать центр сопротивления Путину.

Путин не хотел, чтобы Асад оказался в России. Но, к сожалению, ему пришлось его принять. Такая цена, которую платит Россия. Мы видим, как русские выводят из Сирии свои последние войска, морские силы с военной базы в Тартусе, закрывают аэродромы, которые использовала Россия. Даже несмотря на это, что они говорят на месте, остающиеся.

Не думаю, что сирийские повстанцы позволят оставить России любые свои базы, даже если она попытается вложить в это большие деньги. Ибо повстанцы страдали от российских самолетов, бомб, а также от поддержки Асада Россией. Ближний Восток – это стратегический провал для Владимира Путина. Он еще не ощутил все последствия этого и, как обычно, будет обвинять других, в том числе Башара Асада. Вот почему, думаю, он не отвечал на его звонки.

— Ожидаете ли вы, что Башар Асад будет спокойно жить в Москве без угрозы его физической безопасности?

— Не думаю, что Путин позволит ему жить спокойно в Москве из-за его богатства. Если только он не найдет способ, как забрать это богатство, что, вероятно, он и сделает. Но он всегда будет очень внимательно следить за Асадом. Путин позволит ему жить там, но с многочисленными ограничениями.

Российская разведка будет очень пристально следить за его действиями. Если он нарушит правила, может просто произойти несчастный случай. Путин мог бы организовать для него инфаркт через 2 – 3 недели.

— Также есть сообщения, что Башару Асаду запрещено отлучаться далеко от Москвы, то есть он не может покинуть город. Как вы оцениваете такое отношение к его бывшему лучшему другу на Ближнем Востоке?

— Думаю, вы понимаете, что Путин поначалу не хотел, чтобы он там был, поэтому будет держать его под ограничениями, хорошо зная, что Башар Асад не может покинуть Россию, потому что ему некуда идти. Путин захочет держать его под строгими ограничениями, чтобы он не стал угрозой для него, ячейкой для любого другого политического движения, который может появиться в будущем.

Итак, фактически, он будет держать его под элементом не обязательно домашнего ареста, а ареста в черте города. Российские разведслужбы будут очень внимательно следить за его коммуникациями, движениями и теми, кто его посещает.

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