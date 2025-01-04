Из охотников в жертву: как дроны Magura противостоят российским Ми-8 4.01.2025, 10:39

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Павел Нарожный

Военный эксперт рассказал о новой ситуации в Черном море.

Недавно украинские морские дроны Magura V5 уничтожили в Черном море два вертолета Ми-8 РФ. Военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный заявил в эфире «Украинского радио», что теперь эти беспилотники фактически стали платформой.

«Мы все слышали и знали об успехах дронов в уничтожении Черноморского флота. Пожалуй, 80, а может и 90% кораблей Черноморского флота были уничтожены с помощью дронов Magura, Sea Baby и других. А сейчас мы видим их развитие. По сути, они стали платформой. То есть не просто транспортом для нескольких килограммов взрывчатки, а платформой, на которую устанавливаются другие средства», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что ВСУ уже использовали дрон с установленными направляющими от системы «Град» для обстрела вражеских объектов. Его можно было перезарядить и осуществить несколько атак. Однако сейчас это «уже принципиально другая история».

«Во-первых, мы увидели установленный на дроне крупнокалиберный пулемет с баллистическим калькулятором с искусственным интеллектом, который сам может доводить цели. Но та атака, которую мы видели на видео, была не очень успешна. Да, они попали в вертолет, но он смог убежать. А сейчас разработчики взяли старую советскую ракету Р-73. Это ракета воздух-воздух, она еще 70-х годов. У нее есть несколько модификаций с дальностью от 7 до 40 км. Это ракета для установки на самолет для сбивания другого самолета с инфракрасной головкой наведения. Но очевидно она была каким-то образом модифицирована. Потому что даже в пресс-релизе было написано Р-73 Sea Dragon, то есть уже используется другое название. И показано видео наведения этой ракетки. В оригинале она по-другому наводится в самолете. То есть что-то было модифицировано», - пояснил Нарожный.

Ранее российские вертолеты Ми-8 использовались как охотники на морских дронов. Захватчики устанавливали на них 3-4 пулемета и отправляли в бой. Однако новинка от украинцев превратила Ми-8 из охотников в жертву.

«То есть теперь наши дроны гоняются за этими вертолетами. И это упрощает жизнь нашим дронам и увеличивает их возможности для уничтожения целей в Черном море. А целей там может быть очень много - и военный корабли, и портовая инфраструктура, через которую могут транспортироваться какие-то военные грузы. Это могут быть удары и по побережью. То есть это значительно расширяет возможности наших дронов, если мы сможем отбросить авиацию врага от морских целей», - подытожил он.

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