Из минской больницы скорой помощи выписали витебчанку, которая сильно пострадала при пожаре в ТЦ 4.01.2025, 10:58

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Женщина была на рабочем месте, когда начался пожар.

Из больницы скорой помощи в Минске выписали жительницу Витебска Татьяну Казеко, которая сильно пострадала при пожаре в торговом центре в областном центре 13 декабря. Женщина рассказала, как себя чувствует сейчас в сюжете госканала «Первый информационный».

Татьяна рассказала, что была на рабочем месте, когда начался пожар. Женщина собиралась посмотреть открытие елки после работы, но не успела выйти.

Жительница Витебска Татьяна Казека, пострадавшая на пожаре в ТЦ «Беларусь», в интервью 3 декабря 2025 года. Скриншот видео news.by

— Уже начался вокруг дым. По одной лестнице попыталась спуститься, там уже внизу огонь был. На вторую лестницу попыталась пробежать — там тоже доступ был закрыт, было очень горячо все, — описала она тот день.

Казеко во время пожара спасли сотрудники МЧС. В тяжелом состоянии ее сначала отвезли в Витебскую областную больницу, а через неделю на спецтранспорте доставили в Республиканский ожоговый центр в Минск. Двое суток женщина находилась без сознания.

— Сейчас, конечно, я чувствую уже, не настолько, насколько было это раньше, но я чувствую. Я дышу уже, — описала свое нынешнее самочувствие Татьяна.

По словам главврача столичной клинической больницы скорой помощи Ольги Светлицкой, термоингаляционные травмы — частая причина смерти пострадавших при пожарах. Они могут привести к летальному исходу, даже если человек не получил ожоги.

— И [это] очень тяжелый отягчающий фактор любого процента ожогов, которые случаются у людей, потому что в данной ситуации поражаются легкие. Вот у этой пациентки, когда наша бригада туда приехала, там [в витебской больнице] было больше 10 человек, проводили бронхоскопию, ребята работали всю ночь, отмывали — то есть с помощью бронхоскопа выходили в дыхательные пути, где видны повреждения после пожара, голый налет от копоти.

В сюжете сообщили, что витебчанка продолжит восстанавливаться в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации.

Напомним, пожар в торговом центре «Беларусь» в Витебске произошел 13 декабря. Спасатели эвакуировали более 200 человек, в том числе детей. В больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.

14 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК, а 16-го силовики задержали первых подозреваемых.

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