Из минской больницы скорой помощи выписали витебчанку, которая сильно пострадала при пожаре в ТЦ
- 4.01.2025, 10:58
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Женщина была на рабочем месте, когда начался пожар.
Из больницы скорой помощи в Минске выписали жительницу Витебска Татьяну Казеко, которая сильно пострадала при пожаре в торговом центре в областном центре 13 декабря. Женщина рассказала, как себя чувствует сейчас в сюжете госканала «Первый информационный».
Татьяна рассказала, что была на рабочем месте, когда начался пожар. Женщина собиралась посмотреть открытие елки после работы, но не успела выйти.
— Уже начался вокруг дым. По одной лестнице попыталась спуститься, там уже внизу огонь был. На вторую лестницу попыталась пробежать — там тоже доступ был закрыт, было очень горячо все, — описала она тот день.
Казеко во время пожара спасли сотрудники МЧС. В тяжелом состоянии ее сначала отвезли в Витебскую областную больницу, а через неделю на спецтранспорте доставили в Республиканский ожоговый центр в Минск. Двое суток женщина находилась без сознания.
— Сейчас, конечно, я чувствую уже, не настолько, насколько было это раньше, но я чувствую. Я дышу уже, — описала свое нынешнее самочувствие Татьяна.
По словам главврача столичной клинической больницы скорой помощи Ольги Светлицкой, термоингаляционные травмы — частая причина смерти пострадавших при пожарах. Они могут привести к летальному исходу, даже если человек не получил ожоги.
— И [это] очень тяжелый отягчающий фактор любого процента ожогов, которые случаются у людей, потому что в данной ситуации поражаются легкие. Вот у этой пациентки, когда наша бригада туда приехала, там [в витебской больнице] было больше 10 человек, проводили бронхоскопию, ребята работали всю ночь, отмывали — то есть с помощью бронхоскопа выходили в дыхательные пути, где видны повреждения после пожара, голый налет от копоти.
В сюжете сообщили, что витебчанка продолжит восстанавливаться в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации.
Напомним, пожар в торговом центре «Беларусь» в Витебске произошел 13 декабря. Спасатели эвакуировали более 200 человек, в том числе детей. В больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.
14 декабря Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК, а 16-го силовики задержали первых подозреваемых.