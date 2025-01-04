В Беларуси ввели издевательское пособие по безработице

В Беларуси ввели издевательское пособие по безработице3
- 4.01.2025, 11:27
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Ранее его размер был привязан к базовой величине.
Совет министров (Совмин) Беларуси своим постановлением № 1064 от 31 декабря 2024 года установил размер пособия по безработице с 1 января 2025-го. Документ опубликовали 4 января на Национальном правовом интернет-портале.
«Совет Министров Республики Беларусь постановляет установить пособие по безработице в размере 40 белорусских рублей», — сказано в документе правительства.
Раньше размер пособия по безработице в стране зависел от размера базовой величины и был «плавающим». Теперь его определяет Совмин по согласованию с президентом, величина фиксированная.
Так, в 2024 году размер пособия по безработице составлял от 28 до 80 белорусских рублей в месяц. Сумма зависела оттого, как долго человек не работал и обращался ли он за пособием впервые. К примеру, тем, кто становился на учет в службу занятости и пытался трудоустроиться первый раз, за первые тринадцать недель назначали пособие размером 85% базовой величины (в 2024-м — 34 рубля), а за следующие тринадцать недель – 70% БВ (28 рублей раньше).