Украинские морпехи «покрошили» российскую пехоту и технику под Курахово
- 4.01.2025, 11:30
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Разгром вражеского штурма показали на видео.
Украинские морские пехотинцы помешали России забросать их позиции в районе Курахово «мясом». Они уничтожили технику и до двух отделений пехоты врага.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
Так, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продолжают уничтожать врага на Кураховском направлении.
«Российские оккупанты не оставляют попыток забросать «мясом» позиции морпехов-черноморцев», - говорится в сообщении.
По данным военных, одна из таких попыток закончилась для россиян потерей до двух отделений пехоты и трех единиц бронированной техники.