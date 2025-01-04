Украинские морпехи «покрошили» российскую пехоту и технику под Курахово 4.01.2025, 11:30

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иллюстративное фото

Разгром вражеского штурма показали на видео.

Украинские морские пехотинцы помешали России забросать их позиции в районе Курахово «мясом». Они уничтожили технику и до двух отделений пехоты врага.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Так, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты продолжают уничтожать врага на Кураховском направлении.

«Российские оккупанты не оставляют попыток забросать «мясом» позиции морпехов-черноморцев», - говорится в сообщении.

По данным военных, одна из таких попыток закончилась для россиян потерей до двух отделений пехоты и трех единиц бронированной техники.

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