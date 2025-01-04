Bloomberg: Байден планирует запретить разработку новых месторождений нефти и газа 4.01.2025, 11:50

Джо Байден

Решение может быть принято 6 января.

Президент США Джо Байден намерен запретить новые морские разработки нефти и газа на прибрежной территории США. Такое решение может быть принято 6 января.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, это решение исключает продажу прав на бурение в водах Атлантики и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива.

Решение Байдена, которое должно быть объявлено 6 января, как пишет издание, «еще больше улучшит его репутацию по климату», углубив его опыт содействия сохранению и нулевому выбросу энергии.

Он базируется на серии шагов Белого дома в последнюю минуту по защите земель и защите окружающей среды до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

Почему это решение не на руку Трампу

В отличие от других шагов, которые Байден предпринял для ограничения разработки ископаемого топлива и выбросов парниковых газов, которые вызывают изменение климата, «этот шаг может иметь длительный срок службы, что затруднит намерение Трампа увеличить добычу нефти и газа внутри страны».

«Это потому, что запланированное провозглашение Байдена основывается на 72-летнем положении федерального закона, который предоставляет президентам широкие полномочия изымать воды США из нефтяного лизинга без прямого разрешения на отзыв», - отмечает Bloomberg.

В то же время, как пишут авторы, это решение не повлияет на бурение и другую деятельность по существующим договорам аренды.

«Это также оставляет открытым путь для законодателей-республиканцев, чтобы распорядиться о продаже нефти в центральной и западной части Персидского залива в аренду как способ увеличить доход, который мог бы компенсировать расходы на продолжение снижения налогов», - отмечается в статье.

Экологи заявили, что шаг Байдена гарантирует, что нефтяные компании не смогут использовать запасы в восточной части Персидского залива и южной части Тихого океана, которые уже давно манят промышленность. Они добавили, что защита соответствует растущему общественному интересу к ограничению морского бурения нефти.

В свою очередь, сторонники нефтяной промышленности заявили, что запланированные действия ограничивают энергетическую мощность США, даже когда страна стоит на пороге ожидаемого резкого роста спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных, искусственного интеллекта и производства.

Журналисты уточняют, что Трамп мог бы приказать отменить действия Байдена, так же как он пытался отменить отзыв президента Барака Обамы во время его первого срока пребывания в должности. Но предыдущая попытка Трампа была отклонена федеральным окружным судом в 2019 году.

«Кроме того, некоторые воды, на которые нацелен Байден, пересекаются с территорией вблизи Флориды и юго-востока США, которые сам Трамп временно изъял из аренды нефти и газа в течение последних недель президентской кампании 2020 года. В противном случае отзыв Трампа заканчивается в 2032 году», - уточняет СМИ.

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