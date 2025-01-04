В Минске таксист взял с пассажиров 228 рублей 4.01.2025, 12:01

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В налоговой сказали, что он был прав.

В Минске поездка на такси обошлась пассажирам в 228 рублей, что в семь раз превысило их ожидания. Как сообщило Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по городу Минску, пассажиры, воспользовавшись ранее услугами одной из столичных диспетчерских служб, заплатили за поездку из точки А в точку Б 32 рубля. Спустя некоторое время они решили вернуться из точки Б в точку А, но уже на другом такси, которое, по их словам, «увидели на обочине дороги», пишет «Телеграф».

Водитель согласился их подвезти, на вопрос о цене ответив: «По тарифу». Как позже выяснилось, тариф составлял 7 рублей за километр.

В итоге за, по сути, аналогичную поездку пассажиры заплатили уже 228,66 рубля. Оплату водитель принял по терминалу и «быстро уехал».

В управлении подчеркнули, что с точки зрения налогового законодательства предприниматель не допустил никаких нарушений. Он выдал чек, а денежные средства были зарегистрированы в системе и будут учтены при налогообложении.

Специалисты признали, что людей, которые переплатили за поездку, «вышеуказанное мало порадует». Кроме того, они добавили, что ценообразование в такси не относится к компетенции налоговых органов, поэтому они не могут комментировать тарифы.

В заключение управление призвало граждан проявлять бдительность при заказе такси и уточнять стоимость поездки заранее, чтобы избежать подобных ситуаций.

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