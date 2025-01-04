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Болезнь Путина смертельна

  • Александр Невзоров
  • 4.01.2025, 12:03
Болезнь Путина смертельна
Александр Невзоров

Отсюда — бредовость и нереальность его «условий».

От нее каждые сутки, в муках, бессмысленно умирает не менее 2000 человек только на Донбассе и Курщине. Но пока умирают они — жив он сам.

Диктатор знает, что любой «мир» убьет его самого и никогда никакого мира не допустит.

Любые переговоры он превратит в «театр одного путина». На кону его жизнь и власть.

Отсюда — бредовость и нереальность его «условий».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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