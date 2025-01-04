Болезнь Путина смертельна
- Александр Невзоров
- 4.01.2025, 12:03
Отсюда — бредовость и нереальность его «условий».
От нее каждые сутки, в муках, бессмысленно умирает не менее 2000 человек только на Донбассе и Курщине. Но пока умирают они — жив он сам.
Диктатор знает, что любой «мир» убьет его самого и никогда никакого мира не допустит.
Любые переговоры он превратит в «театр одного путина». На кону его жизнь и власть.
Отсюда — бредовость и нереальность его «условий».
Александр Невзоров, «Телеграм»