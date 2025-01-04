Инаугурация президента США впервые пройдет с приспущенными флагами

Инаугурация президента США впервые пройдет с приспущенными флагами8
- 4.01.2025, 12:18
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Трамп выразил недовольство.
Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с тем, что американские флаги будут приспущены в день его инаугурации 20 января, пишет Reuters 3 января.
Флаги в США приспустили с 29 декабря — со дня смерти 39-го президента Джимми Картера. Траур продлится 30 дней, до 27 января.
«Демократы в восторге от того, что наш великолепный американский флаг может оказаться приспущенным во время моей инаугурации. Они думают, что это так здорово, и так этому рады, потому что на самом деле они не любят нашу страну, они думают только о себе», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что впервые во время инаугурации президента США будут приспущены флаги.
Трамп также заявил, что американцы «не будут этому рады».
В свою очередь представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация не планирует пересматривать решение о трауре.
29 декабря в возрасте 100 лет ушел из жизни Джимми Картер, который был президентом США в 1976—1980 годах. Он был Нобелевским лауреатом за заслуги в деле миротворчества и защиты прав человека в 2002 году.
В 2024 году на выборах президента США Картер проголосовал за демократку Камалу Харрис.