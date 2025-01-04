«Из-за хамства Путин может окончательно потерять Кавказ» 4.01.2025, 12:38

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У президента Азербайджана есть рычаги влияния на Кремль

Российская ПВО 25 декабря 2024 года сбила пассажирский самолет азербайджанских авиалиний. Владимир Путин несколько раз извинялся перед Ильхамом Алиевым за этот инцидент, однако российская пропаганда имеет совсем другую позицию.

Кремлевские прихвостни похоже совсем не жалеют о последствиях авиакатастрофы в Казахстане, там объясняют это якобы атакой украинских дронов и обвиняют Азербайджан в поддержке Украины. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал «24 Каналу», что такая риторика является серьезным просчетом России.

Игорь Яковенко подчеркнул, что в Азербайджане однозначно следят за бестактными высказываниями российских СМИ о трагедии, которая произошла с пассажирским самолетом.

«Очень жесткий тон Алиева в отношении Путина связан с тем абсолютно хамским поведением, которое позволяют себе в России. Кремлевскому диктатору это может очень дорого обойтись, ведь Азербайджан не прощает такие вещи», – отметил он.

Алиев сейчас чувствует силу, ведь у него за спиной есть Турция. Лидер Азербайджана понимает, что Путину очень невыгодно с ним ссориться, поэтому он будет давить на диктатора.

У Кремля нет рычагов влияния на Алиева, а вот у него есть. Журналист предположил, что Азербайджан может полностью отказаться от транспорта нефти через территорию России.

«Из-за хамства российских ведущих, Путин может окончательно потерять Кавказ. Это исторический факт», – добавил Игорь Яковенко.

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