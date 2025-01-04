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«У НАТО есть единственный способ победить РФ»

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  • 4.01.2025, 13:01
  • 3,296
«У НАТО есть единственный способ победить РФ»

Россия готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине.

Если страна-агрессор Россия сохранит такие же темпы милитаризации страны, которые есть сегодня, то через пять лет у государств НАТО не будет ни одного шанса. Об этом в интервью телеканалу Freedom заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, единственный способ - это победить россиян с помощью Украины.

«У них (государств НАТО, - ред.) достаточно много оружия, оно гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет никакого шанса», - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что Россия готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине.

«Поэтому единственная возможность победить РФ - победить ее за счет Украины, то есть Украина это может сделать», - считает советник главы Офиса президента Украины.

Подоляк подчеркнул, что если Украина не сможет победить Россию, то странам НАТО «стоит готовиться к крайне тяжелым последствиям».

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